Подстанцию скорой помощи построили в селе Поречье

В селе Поречье Можайского округа готовится к открытию подстанция скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Одноэтажное здание площадью более 500 квадратных метров построено по технологии модульного строительства. Подстанция рассчитана на три бригады в смену.

В здании разместятся медицинская часть для оказания неотложной помощи, оперативная часть с диспетчерской, а также бытовые помещения — комнаты отдыха, гардеробные и служебные комнаты. На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство, обустроено парковочное пространство и боксы для ремонта спецтехники.

Работы велись в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По данным пресс-службы, подстанция повысит доступность экстренной медицинской помощи для жителей района.