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    Подстанцию скорой помощи построили в селе Поречье

    Фото: РИАМО

    В селе Поречье Можайского округа готовится к открытию подстанция скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

    Одноэтажное здание площадью более 500 квадратных метров построено по технологии модульного строительства. Подстанция рассчитана на три бригады в смену.

    В здании разместятся медицинская часть для оказания неотложной помощи, оперативная часть с диспетчерской, а также бытовые помещения — комнаты отдыха, гардеробные и служебные комнаты. На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство, обустроено парковочное пространство и боксы для ремонта спецтехники.

    Работы велись в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

    По данным пресс-службы, подстанция повысит доступность экстренной медицинской помощи для жителей района.

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