Пассажиры автобусов «Мострансавто» смогут получить страховку после ДТП

Пассажиры автобусов Мострансавто могут получить страховое возмещение, если в ДТП был причинен вред их здоровью. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Возмещение выплачивают по Федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 № 67-ФЗ. При наступлении страхового случая пассажиру нужно обратиться в АО «СОГАЗ»: Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10. Почтовый адрес: 107045, Москва, Уланский переулок, д. 26. Бесплатная горячая линия — 8 (800) 333-08-88, почта — sogaz@sogaz.ru.

Подтверждение оплаты проезда служит дополнительным основанием для выплаты. Пассажиры обязаны оплачивать проезд только безналичным способом — банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области или Москвы. При нарушении закона страховщик может отказать в выплате.

Во время движения нужно держаться за поручни и ручки сидений. По статистике, автобусы Мострансавто чаще становятся участниками ДТП из-за нарушений водителей стороннего транспорта, которые «подрезают» автобус или появляются из «слепой зоны». Причиной происшествий также становятся пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, и животные, выбегающие на проезжую часть.

«По факту всех происшествий, связанных с автобусами, проводятся проверки с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных в салонах транспортных средств. Просим пассажиров, пешеходов и водителей стороннего транспорта соблюдать правила поведения на дороге во избежание инцидентов во время движения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.