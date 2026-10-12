Мошенники начали представляться сотрудниками провайдеров в Подмосковье

В Подмосковье мошенники начали представляться сотрудниками интернет-провайдеров и предлагать перейти на якобы выгодный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Под предлогом смены тарифа или «настройки подключения» злоумышленники просят назвать код из СМС, установить специальное приложение или перейти по фишинговой ссылке. Цель — получить доступ к аккаунтам, персональным данным и денежным средствам.

В ведомстве рекомендуют не сообщать личные данные по телефону и не выполнять инструкции посторонних лиц. Если предложение кажется заманчивым, следует положить трубку и проверить информацию: узнать тарифы можно самостоятельно в личном кабинете или по официальному номеру провайдера.

Мингосуправления региона советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родным.