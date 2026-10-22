Урок по управлению дронами провели для школьников в Богородском округе

В Центре поддержки участников СВО и членов их семей Богородского городского округа прошел практический урок для воспитанников Центра патриотического воспитания «Динамит» из поселка Обухово. Для ребят провели подробную лекцию по устройству беспилотников.

Многие из воспитанников уже видят себя будущими инженерами беспилотной авиации. Особое внимание уделили мирному применению дронов: от поиска потерявшихся людей до создания видеороликов.

Практическая часть превратилась в настоящий экзамен на виртуальных тренажерах. Симуляторы позволили каждому почувствовать себя пилотом гоночного дрона, отработав резкие виражи и полеты в режиме FPV без риска разбить дорогостоящую технику.

Урок получился по-настоящему семейным. В зале встретились две группы: те, кто уже выходил на стартовую сетку соревнований по дрон-рейсингу, которые ранее проходили на базе Дома СВО, и те, кто только сегодня впервые взял в руки пульт.

Опытные пилоты не прятали секреты, подсказывая новичкам правильную хватку и помогая проходить сложные виртуальные трассы. Инструкторы отметили важность такого наставничества.

«Сегодня мы увидели главное — живое наставничество. Те, кто уже почувствовал вкус побед на наших соревнованиях, сегодня стали настоящими учителями для младших товарищей. Это и есть правильная преемственность поколений», — отметили инструкторы.

Связь «Динамита» с Домом СВО только крепнет: для многих ребят из Обухово этот центр уже стал вторым домом и стартовой площадкой в профессию.