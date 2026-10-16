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    В Подмосковье 16–18 октября ожидается 1 класс пожарной опасности

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Подмосковье 16, 17 и 18 октября ожидается первый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    На территории гослесфонда региона 15 октября возгораний не зафиксировано. Сегодня и в ближайшие дни температура будет +11...18 градусов, ночью — +5...12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

    В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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