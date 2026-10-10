Замену силового оборудования провели на электроподстанции в Химках

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта произвели замену силового оборудования в трансформаторной подстанции № 205 на проспекте Мира в Химках. От этой электроустановки запитаны детский сад № 5, дошкольное отделение школы «Наследие», а также шесть многоквартирных домов, в которых проживает более тысячи человек.

«Замена силового оборудования на подстанции № 205 в Химках — это важный шаг в повышении надежности электроснабжения. Раньше изношенное оборудование создавало риск внезапного отключения электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок и в непогоду. Благодаря проведенным работам такая угроза устранена: новое оборудование справляется с нагрузкой», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В начале октября энергетики провели ревизию и техническое обслуживание силового и распределительного оборудования подстанции № 205. В ходе работ на этой же подстанции специалисты компании заменили два силовых трансформатора.