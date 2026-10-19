Профилактическую акцию по безопасности пешеходов начали в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по Одинцовскому округу проводят профилактическое мероприятие, направленное на снижение дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов. Особый акцент делают на важность размещения на верхней одежде световозвращающих элементов.

За девять месяцев на территории Одинцовского округа произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них 10 человек были ранены, двое из них — несовершеннолетние. Еще три человека погибли.

По статистическим данным, ежедневно на дорогах гибнут тысячи людей, среди них и пешеходы, и водители. Сотрудники полиции напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и о необходимости быть внимательными при переходе на «зебре», чтобы не создавать аварийных ситуаций ни для себя, ни для других.