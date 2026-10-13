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    Теннисистки из Химок выиграли 2 медали на турнире WTA-1000 в Пекине

    Фото: WTA

    Представительницы Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Серебро в одиночном разряде завоевала Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки). В финале она уступила Циньвэнь Чжэн (Китай). Бронзовые награды в одиночном разряде завоевали Никола Бартунькова (Чехия) и Элисе Мертенс (Бельгия).

    Бронзовую медаль в парном разряде завоевала Диана Шнайдер (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в паре с Элисе Мертенс (Бельгия). Победу одержали Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия), серебро у Катаржины Синяковой (Чехия) и Шуай Чжан (Китай). Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдила Сутджиади (Индонезия) также поднялись на третью ступень пьедестала почета.

    Мирра Андреева впервые в карьере поднялась на третью строчку мирового рейтинга по итогам турнира.

    Турнир категории WTA-1000 прошел в Пекине. Соревнования данной категории являются одними из самых престижных в женском теннисе, уступая по статусу только турнирам Большого шлема и итоговому чемпионату WTA.

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