Выездную вакцинацию от гриппа проведут в парке Лазутиной в Одинцове 10 октября

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 10 октября организуют выездную вакцинацию против гриппа. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет принимать жителей и гостей города с 11:00 до 14:00 по адресу: улица Манжосовская, дом 1. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Перед прививкой медицинские работники осмотрят посетителей, оценят состояние их здоровья и проверят, нет ли противопоказаний. Для вакцинации используют инактивированные препараты, рекомендованные для текущего эпидемического сезона.

Выездной пункт позволит сделать прививку во время посещения парка, без необходимости идти в поликлинику. Мероприятие проводят при поддержке администрации округа в рамках кампании по профилактике гриппа и укреплению здоровья населения.

Врачи напоминают, что вакцинация помогает защититься от гриппа и снизить риск тяжелых осложнений. Иммунная защита формируется примерно через 14 дней после введения препарата, поэтому прививку рекомендуют сделать до активного распространения вирусов.