Глава Химок посетила выставку «Лица героев»

14 октября глава Химок Инна Федотова побывала на авторской выставке художницы Елены Харламовой «Лица героев». Экспозиция посвящена 128-й отдельной мотострелковой бригаде и работает в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого с начала октября.

В экспозицию вошли 72 произведения: 26 эскизов, 30 картин и 16 фронтовых фотографий, посвященных повседневной жизни 128-й бригады. На встрече выступил действующий боец бригады — снайпер отдельного штурмового отряда с позывным Урса. Особую атмосферу создал творческий номер Элеоноры Калининой, заместителя начальника службы безопасности Азовского юрта казачьих войск 41-го полка и командира подразделения по подготовке стрелков на спецоперации.

«Искренне благодарю Елену Харламову за ее труд. Каждый портрет — это история человека, который сегодня защищает нашу страну. Пусть все герои, чьи мужественные лица смотрят на нас с этих полотен, вернутся домой к родным с Победой», — сказала Инна Федотова.

Главе округа вручили благодарственное письмо от командования 6-й гвардейской общевойсковой армии — в знак признания ее вклада в поддержку специальной военной операции и укрепление боеспособности подразделений.

Выставку также посетили начальник Управления культуры Елена Тарановская, депутат окружного совета, заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, а также депутат и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская. Экскурсию для гостей провела сама Елена Харламова: художница рассказала, как создавались работы, и раскрыла замысел каждого экспоната.

Елена Харламова — профессиональный художник и преподаватель высшей квалификации. Она окончила Московское художественно-промышленное училище имени Калинина и Московскую государственную текстильную академию имени Косыгина, а более 35 лет преподает в Центральной детской школе искусств. В 128-й бригаде служит ее сын, а сама художница регулярно оказывает помощь фронту. В 2026 году она стала полуфиналисткой областного конкурса «Женщина — Герой».

Выставка продлится до 29 ноября. Вход свободный.