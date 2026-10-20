360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ИИ-сервис для заполнения заявлений запустили в МФЦ Подмосковья

    Фото: медиасток.рф

    В Московской области нейросети начали распознавать данные из паспортов и свидетельств при оформлении заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Искусственный интеллект встроен в рабочую программу сотрудников МФЦ. Оператор сканирует документ заявителя, нейросеть «прочитывает» его и автоматически вносит фамилию, имя, серию и номер в нужные поля формы. Специалисту остается проверить правильность заполнения и отправить документ в ведомство.

    «Новый ИИ-сервис уже работает во всех офисах региона по востребованным услугам — от выдачи паспортов до оформления СНИЛС. Теперь сотрудникам больше не нужно вручную вносить данные из документов — эту задачу берет на себя ИИ. Это уменьшает риск случайных опечаток и ошибок», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

    Уточняется, что умные технологии берут на себя первичную работу с документами при оформлении внутренних паспортов и пятилетних загранпаспортов, получении СНИЛС, а также при подтверждении гражданства для детей до 14 лет.

    В Московской области работает сеть из 212 многофункциональных центров. Во всех центрах «Мои Документы» региона оборудовано почти 900 цифровых рабочих мест, где при необходимости консультанты окажут помощь при оформлении онлайн-заявлений.

    Читайте также

    Большая семейная программа ко Дню отца пройдет в Одинцовском парке

    Ж/д платформы Ярославского направления благоустроят в Мытищах

    Молодежный субботник прошел в Раменском

    Спортсмены из Химок стали призерами соревнований по греко-римской борьбе

    Фестиваль игрового кино прошел в Люберцах

    Капитальный ремонт водоводов завершили в Подольске для 40 тысяч жителей

    Пожилую пациентку с переломом бедра успешно прооперировали в Одинцове

    Мособлводоканал извлек из канализации более 6 тонн мусора за месяц

    Большая семья — большая любовь. У Сорокиных из Дедовска родился 17-й ребенок

    Спортсменка из Подольска выступит на первенстве мира по муай-тай

    Более 500 тысяч изделий для 3D-печати произвели в Химках в 2026 году

    Более 3 тысяч жителей Подмосковья получили видео-консультации расчетного центра