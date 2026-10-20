ИИ-сервис для заполнения заявлений запустили в МФЦ Подмосковья

В Московской области нейросети начали распознавать данные из паспортов и свидетельств при оформлении заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект встроен в рабочую программу сотрудников МФЦ. Оператор сканирует документ заявителя, нейросеть «прочитывает» его и автоматически вносит фамилию, имя, серию и номер в нужные поля формы. Специалисту остается проверить правильность заполнения и отправить документ в ведомство.

«Новый ИИ-сервис уже работает во всех офисах региона по востребованным услугам — от выдачи паспортов до оформления СНИЛС. Теперь сотрудникам больше не нужно вручную вносить данные из документов — эту задачу берет на себя ИИ. Это уменьшает риск случайных опечаток и ошибок», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Уточняется, что умные технологии берут на себя первичную работу с документами при оформлении внутренних паспортов и пятилетних загранпаспортов, получении СНИЛС, а также при подтверждении гражданства для детей до 14 лет.

В Московской области работает сеть из 212 многофункциональных центров. Во всех центрах «Мои Документы» региона оборудовано почти 900 цифровых рабочих мест, где при необходимости консультанты окажут помощь при оформлении онлайн-заявлений.