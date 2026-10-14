Фестиваль игрового кино прошел в Люберцах

Первый фестиваль игровых короткометражных фильмов «Камчатка» организовали в Люберцах 14-летние подростки Михаил Равилов и его помощница Мария Быкова. Идея появилась у них не случайно: юные авторы хотели создать пространство, где режиссеры могли бы показать свои работы широкой аудитории и получить обратную связь.

Михаил Равилов в будущем мечтает стать профессиональным режиссером, и фестиваль стал для него первым серьезным шагом в эту сторону. Всего на конкурс поступило 30 игровых картин, что для дебютного события стало серьезным результатом. Оценки участникам давало экспертное жюри, в состав которого вошли профессионалы киноиндустрии.

В финале фестиваля были объявлены обладатели призовых мест. Победителем стал фильм «Девочки» режиссера Максима Маркова, второе место досталось картине «Розы Анны», а третье заняла работа под названием «Драма».

Среди тех, чьи работы вошли в программу показа, был и режиссер Дмитрий Абраменков, снявший фильм о человеке с психическим расстройством. Главная мысль его картины в том, что настоящее безумие кроется как раз в нормальности. Эту короткометражку он сделал полностью сам — без команды, от идеи до монтажа.

Для Люберец этот фестиваль стал первым событием такого формата, полностью придуманным и проведенным детьми. Организаторы рассчитывают, что «Камчатка» станет ежегодной площадкой для кинематографистов, и уже начали принимать заявки на следующий сезон. По их замыслу, фестиваль должен помочь не только снимать авторское кино, но и обсуждать его, показывать зрителям и находить единомышленников.