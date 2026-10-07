Капитальный ремонт водоводов завершили в Подольске для 40 тысяч жителей

В Подольске завершился капитальный ремонт водоводов от ВНС «Товарная» в микрорайоне Климовск до централизованной сети на Заводской улице. Обновление почти шести километров трубопроводов повысит надежность и качество водоснабжения более чем для 40 тысяч жителей. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты заменили два участка протяженностью по 2,9 тысячи метров. Вместо стальных труб, проложенных в 1978–1990 годах, уложили современные трубопроводы из полиэтилена низкого давления.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

После завершения проекта зона работы действующей станции обезжелезивания расширится в пределах ее проектной мощности. Качественной питьевой водой будут обеспечены жители Кутузова, ЖК «Весенний», поселка Железнодорожный и района Весенняя в микрорайоне Климовск.

Кроме того, водоснабжение Климовска переведут на кольцевую схему, что должно повысить бесперебойность подачи ресурса. Ввод обновленного участка также позволит перераспределить водные ресурсы в сторону Гулевского ВЗУ и скорректировать баланс водопотребления в округе.