Ж/д платформы Ярославского направления благоустроят в Мытищах

В настоящее время проводится полный капитальный ремонт на 1-й и 4-й платформах железнодорожной станции Мытищи, а также на 1-х платформах станций Тайнинская и Перловская. Комиссия администрации городского округа Мытищи проверила ход выполнения работ — все они ведутся в соответствии с графиком.

На период ремонтных работ на путях Ярославского направления поезда, следующие в сторону Москвы, не будут останавливаться на платформах Тайнинской и Перловской. Ограничение действует ежедневно с 10:00 до 14:00.

В ходе реконструкции на платформах заменят плиты перекрытия и обновят элементы инфраструктуры. По информации Центральной пригородной пассажирской компании, эти меры носят временный характер и направлены на обеспечение надежности и безопасности железнодорожной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Следить за актуальным расписанием движения составов можно на остановочных пунктах, официальных сайтах «РЖД» и ЦППК, а также в мобильных приложениях.