Мособлводоканал извлек из канализации более 6 тонн мусора за месяц

Специалисты Мособлводоканала за прошедший месяц устранили 676 засоров на сетях водоотведения и вывезли свыше шести тонн бытовых отходов. За последнюю неделю коммунальщики ликвидировали 250 тампонад, возникших из-за скопления мусора в трубах. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Для прочистки канализации используют специальную технику. Каналопромывочная машина подает воду под высоким давлением, благодаря чему удается разрушить жировые отложения и иловые пробки, а также продвинуть скопившиеся отходы по коллектору к смотровому колодцу. После этого образовавшуюся массу откачивают илососом и вывозят.

Чаще всего причиной засоров становится неправильная утилизация бытовых отходов. В трубах застревают влажные салфетки, тряпки и другие предметы, которые не предназначены для смыва. Даже небольшое количество такого мусора может нарушить движение сточных вод.

В Мособлводоканале напомнили, что в унитаз и раковину нельзя выбрасывать средства гигиены, в том числе тампоны и подгузники, влажные полотенца, ветошь, строительные отходы, шерсть животных, наполнитель для кошачьих лотков и окурки.