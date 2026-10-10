Молодежный субботник прошел в Раменском
В микрорайоне Холодово в Раменском активисты провели молодежный субботник на берегу пруда Стрелка. Добровольцы убрали мусор, собрали сухие листья и привели в порядок одно из популярных мест отдыха горожан.
К уборке присоединились представители молодежных объединений и сотрудники муниципального учреждения «Содержание и благоустройство». Акция позволила не только сделать территорию чище, но и объединить молодых людей из разных учебных заведений вокруг общего дела.
«Мы ловим последние осенние деньки пока еще не выпал снег. С нами студенты раменского колледжа, дорожно-строительного техникума», — отметила директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.
По ее словам, субботник в этот раз приурочили ко Дню Московской области и решили привлечь молодежь к участию в праздновании.
Участники акции привели в порядок береговую зону, собрали опавшую листву и убрали мусор. Помимо экологической составляющей, мероприятие стало возможностью для студентов разных учебных заведений познакомиться и поработать вместе.
Подобные субботники в Раменском проводят несколько раз в год. Волонтеры регулярно выходят на уборку берега пруда Стрелка, помогая сохранять чистоту и благоустраивать общественные пространства округа.