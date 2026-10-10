Более 500 тысяч изделий для 3D-печати произвели в Химках в 2026 году

В Химках работает предприятие по производству материалов для 3D-печати, которое за полгода выпустило более 50 тонн материала и изготовило 580 тысяч изделий для 3D-принтеров. Российский производитель материалов для 3D-печати (РЭК) начал свою работу в Химках в апреле 2026 года.

За это время предприятие выпустило более 50 тонн материала и 580 тысяч изделий, предназначенных для изготовления деталей на 3D-принтерах. Продукцию используют для самых разных задач: от создания прототипов до печати функциональных деталей и производственной оснастки.

На производстве в Химках изготавливают полимерную нить диаметром 1,75 мм, 1,8 мм и 2,85 мм для разных моделей 3D-принтеров. Готовые изделия производят на специальных литьевых машинах — путем впрыска расплавленного пластика в форму под давлением.

Компания также выпускает гибкие материалы, термостойкие инженерные полимеры и композиты, усиленные углеродным и стеклянным волокном. Выпуск материалов для 3D-печати охватывает почти 200 товарных позиций с разными составами, цветами и фасовками.

Полимерные нити РЭК сопровождаются техническими паспортами и паспортами качества. Все материалы изготавливаются по зарегистрированным техническим условиям.