Более 3 тысяч жителей Подмосковья получили видео-консультации расчетного центра

Более трех тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугами видео-консультанта Единого расчетного центра региона. Сервис позволяет дистанционно обсудить вопросы, связанные с коммунальными платежами, начислениями и работой онлайн-сервисов, не посещая офис.

Для видеоприема понадобится смартфон или компьютер с доступом в интернет. Специалист поможет проверить расчеты, принять обращение или заявку, а также объяснит, как пользоваться личным кабинетом и приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн». В частности, через них можно отправлять документы, просматривать начисления, тарифы и историю платежей.

Если решить проблему удаленно не получится, консультант подскажет, какие документы подготовить к визиту. Это актуально, например, при открытии лицевого счета после покупки квартиры или оформлении справки с синей печатью.

Чтобы записаться, нужно войти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Сервис» следует выбрать пункт «Веб-консультант», нажать кнопку записи и указать удобные дату и время. Записаться можно на период от следующего дня до двух недель вперед.

В течение часа после оформления заявки на электронную почту поступит письмо со ссылкой для подключения. По ней можно присоединиться к консультации в назначенное время или перенести встречу. Перед приемом необходимо подготовить паспорт для подтверждения личности и документы, относящиеся к вопросу.

Если пользоваться камерой или микрофоном неудобно, можно выбрать текстовое общение: специалист будет доступен по видеосвязи, а задавать вопросы и получать ответы можно в чате.