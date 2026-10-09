09 октября 2026 22:46 Большая семья — большая любовь. У Сорокиных из Дедовска родился 17-й ребенок В семье Сорокиных из Дедовска родился 17-й ребенок Эксклюзив

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В доме Сорокиных из Дедовска пополнение: в семье появился на свет 17-й ребенок. Собрать всех детей ради общей фотографии — задача не из легких: старшие заняты, а младшим пока трудно усидеть перед камерой. Как живут Сорокины — узнал 360.ru.

Семья с 17 детьми: дом, где всегда шумно В доме Сорокиных редко бывает тихо: теперь здесь растут 17 детей, и у каждого свои заботы, занятия, игры и планы. Команду 360.ru встретили шумно и радостно. Школьники только вернулись домой, а отца семейства, Алексея Сорокина, застали врасплох: он собирался идти выбирать подарок для своего старшего, 17-летнего сына.

Фото: 360.ru

Дежурства и забота друг о друге В большой семье хватает и веселья, и общих дел. Пока младшие играют во дворе, старшие помогают по хозяйству. Домашние обязанности распределили четко и справедливо. Одна из дочерей рассказала, как они по очереди занимаются уборкой. «У нас установлено дежурство, мы все стараемся помогать маме», — рассказала девочка. Без помощи в такой семье действительно никак не обойтись. Многодетная мать Светлана Сорокина призналась: каждый день у нее начинается с забот о детях — нужно все накормить, проводить в школу, позаниматься с малышами и помочь с уроками старшим детям.

Фото: 360.ru

Любовь, которая росла вместе с семьей Светлана вышла замуж за Алексея в 21 год, муж старше ее на десять лет. Семьи, где выросли будущие супруги, не были многодетными, и пара решила, что у них все будет по-другому.

Учу их любить друг друга… Мы семья! Светлана Сорокина многодетная мать

В 2013 году губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил Сорокиным сертификат на покупку жилья. Благодаря поддержке властей многодетная семья приобрела дом.

Фото: 360.ru

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева побывала в гостях у семьи Сорокиных и поздравила Светлану с рождением 17‑го ребенка — Филиппа. Теперь у Светланы и Алексея 12 дочерей и пять сыновей. «Желаю Филиппу расти здоровым, а всей большой семье Сорокиных — благополучия, сил и побольше счастливых дней вместе», — сказала Татьяна Витушева. Всего в Подмосковье проживают свыше 120 тысяч многодетных семей, их число за последние пять лет увеличилось почти на 40%. За этим ростом стоит реальная уверенность родителей в завтрашнем дне.