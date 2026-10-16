Спортсменка из Подольска выступит на первенстве мира по муай-тай

Жительница Подольска Арина Герасимова готовится к первенству мира по тайскому боксу, которое пройдет в столице Греции — Афинах. В свои 13 лет спортсменка доказала, что нет ничего невозможного.

В прошлом году подольчанка уже представляла Россию на международной арене. Тогда она заняла второе место. Это первенство станет особенным: впервые за долгое время сборная нашей страны выступит с национальными флагом и гимном.

Арина Герасимова — не единственная воспитанница тайского бокса в Подольске, которая достигла таких высоких результатов. Вместе с ней тренируется Дарья Грешнова, которая в прошлом году представляла нашу страну на первенстве мира, но в этом из-за травмы пропустит международный старт.

Соревнования по тайскому боксу пройдут в Греции с 6 по 16 ноября. Арина Герасимова намерена доказать, что именно она достойна победы.