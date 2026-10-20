Семейный спектакль «Черная курица» покажут в Мелихове 25 октября

25 октября в Театральном дворе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», м.о. Чехов, покажут семейный спектакль «Черная курица или Подземные жители» по сказочной повести Антония Погорельского. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Режиссер спектакля Никита Беляев построил сюжет на сопоставлении двух миров: реального и фантастического, представленных глазами ребенка.

Артисты театра «Чеховская студия» через путешествие мальчика Алеши в магический мир жителей подземной страны расскажут о том, что такое честь, достоинство и доброта.

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, Даниил Хацкин, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Владимир Курочкин, Юлия Богданова. Художник — Ольга Васильева.

Начало в 12:00. Билеты доступны на сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Возможна оплата по «Пушкинской карте». 6+.