Налоговые льготы для малых технологических компаний установили в Подмосковье

Московская областная Дума утвердила налоговые преференции для малых технологических компаний. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов по итогам второго заседания.

Закон снижает региональную часть налога на прибыль для организаций, которые войдут в реестр МТК после 1 января 2026 года.

«Президент обозначил четкий ориентир: к 2030 году выручка малых технологических компаний должна вырасти в семь раз. Для решения этой задачи нужны реальные экономические стимулы. Сегодня в реестре МТК насчитывается свыше 300 организаций из Подмосковья и их число постоянно растет», — отметил Игорь Брынцалов.

Высвободившиеся средства бизнес сможет направить на закупку оборудования и масштабирование деятельности.

«Для Подмосковья — региона, где больше всего в стране наукоградов, — это имеет особое значение», — добавил председатель Мособлдумы.

Льготные ставки составят:

0% — для стартапов с выручкой до миллиона рублей;

5% — при объеме выручки до 300 миллионов рублей;

15% — для ранних компаний с выручкой от 300 миллионов до двух миллиардов рублей.

Стандартная региональная ставка налога на прибыль в области составляет 17%. Данная мера поддержки будет действовать до 1 января 2031 года.