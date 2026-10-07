Показ документального фильма о бригаде «Терек» провели в Жуковском

В Жуковском прошел четвертый кинопоказ документального проекта «Смотри. Знай. Думай!», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT.Док. Во Дворце культуры собрались студенты, волонтеры и активисты со всего региона для просмотра фильма Татьяны Борщ «Казаки. Бригада „Терек“».

Картина, снятая военкорами в зоне специальной военной операции, раскрывает повседневное мужество и традиции воинов. Она рассказывает о пути добровольческого батальона «Терек», сформированного казаками в 2022 году, который вырос во всероссийскую бригаду, действующую в ДНР, Херсонской и Курской областях.

Особое внимание уделено отряду БПЛА «Нормандия — Неман», где плечом к плечу с российскими бойцами служат французские добровольцы.

«Наша цель — чтобы подмосковная молодежь знала своих героев в лицо, гордилась ими, умела анализировать информацию и понимала, ради чего совершаются эти подвиги», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.