Показ документального фильма о бригаде «Терек» провели в Жуковском
В Жуковском прошел четвертый кинопоказ документального проекта «Смотри. Знай. Думай!», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT.Док. Во Дворце культуры собрались студенты, волонтеры и активисты со всего региона для просмотра фильма Татьяны Борщ «Казаки. Бригада „Терек“».
Картина, снятая военкорами в зоне специальной военной операции, раскрывает повседневное мужество и традиции воинов. Она рассказывает о пути добровольческого батальона «Терек», сформированного казаками в 2022 году, который вырос во всероссийскую бригаду, действующую в ДНР, Херсонской и Курской областях.
Особое внимание уделено отряду БПЛА «Нормандия — Неман», где плечом к плечу с российскими бойцами служат французские добровольцы.
«Наша цель — чтобы подмосковная молодежь знала своих героев в лицо, гордилась ими, умела анализировать информацию и понимала, ради чего совершаются эти подвиги», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Герои фильма делятся личными историями. Снайпер Ехор называет сослуживцев братьями. Боец Сильвер, защищавший Кинбурнскую косу, подчеркивает, что они пришли «мир наладить», не думая о зарплате.
Командир Португал вспоминает, как подразделение формировалось из казаков Ставрополья, Кубани и Сибири. Медик Танцор вернулся в строй после тяжелого ранения, заявив: «Все-таки казак в первую очередь воин, защитник Отечества».
В фильме показан мотострелковый батальон «Балтика» атамана Романа Шаталова (позывной — Борз), где служат люди разных вероисповеданий.
Выделяют ветеранов, среди которых Старый из батальона «Каспий», пришедший на фронт вслед за сыном, и 20-летний Хакер, который в первом же бою спас группу, отвлекая на себя дрон.
История хоккеиста КХЛ Дмитрия Корнеева, потерявшего руку при отражении атаки ДРГ, но вернувшегося в строй, демонстрирует невероятную стойкость духа.
Оператор отряда «Нормандия — Неман» с позывным Падре восхитился стойкостью сослуживцев.
«Я поражен способностью русских восстанавливаться. По ним наносят удары, а они все равно остаются на своих позициях. Я видел немолодых людей, но они идут служить, идут сражаться. Они жертвуют собой, стоят до последнего. Во Франции и в целом на Западе подобную стойкость увидеть сложно», — подчеркнул он.
После показа состоялся открытый диалог с руководителем Жуковского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Павловым, чей отец погиб в зоне СВО.
Мероприятие дополнила выставка Минюста России «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», объединившая архивные документы и современное кино в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».