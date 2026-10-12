Спартакиада медработников Подмосковья прошла в Дубне

Команда Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова получила гран-при XV спартакиады работников здравоохранения Московской области «Большие Гонки». Соревнования состоялись 10 октября в Дубне и собрали 29 команд, а также около 400 гостей. В этом году к медикам Подмосковья присоединились участники из Тверской области.

Спартакиаду приурочили к Международному дню врача. Участникам предстояло пройти восемь испытаний, где требовались физическая подготовка, ловкость и слаженная работа в команде.

Помимо главного приза, организаторы определили победителей в общем зачете. Первое место заняла команда «Максимум», представляющая Министерство здравоохранения Московской области. Вторыми стали участники команды «Пульс — Яковенко» из Психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко. Третью строчку заняла команда «Пульс — Тверь» Максатихинской центральной районной больницы.

Председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова отметила, что за 15 лет спартакиада стала традиционным событием для медицинских учреждений региона. По ее словам, участие команд из соседней области расширяет географию соревнований, а сами встречи дают медикам возможность пообщаться вне работы, укрепить командные связи и поддержать интерес к здоровому образу жизни.

Юбилейные «Большие Гонки» провели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».