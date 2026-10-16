Росреестр Подмосковья обновил рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Московской области опубликовало рейтинг 2 930 кадастровых инженеров по итогам девяти месяцев 2026 года. В списке указаны сведения об отказах и приостановках при оформлении документов, положительных решениях, членстве в СРО и регистрации специалистов, сообщили в ведомстве.

Данные обновляют раз в квартал.

«Управление рекомендует гражданам при выборе кадастрового инженера обращать внимание на данные в рейтинге Росреестра. Информация будет полезной при выборе специалиста для оформления прав на недвижимости и позволяет оценить профессиональный уровень кадастрового инженера. От профессионализма кадастрового инженера напрямую зависит точность определения границ участка и отсутствие ошибок в ЕГРН», — отметила главный специалист‑эксперт отдела организации и контроля Управления Екатерина Серова.

Кадастровые работы вправе выполнять специалисты, сдавшие квалификационный экзамен и состоящие в саморегулируемой организации. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте Росреестра в разделе статистики и аналитики.

Ведомство также проводит семинары и встречи с профессиональным сообществом, чтобы сократить число ошибок, отказов и приостановлений при оформлении недвижимости.