Многодетным отцам вручили награды в Чехове

В муниципальном округе прошли торжества по случаю Дня отца. Благодарственные письма получили мужчины, которые внесли значительный вклад в укрепление семьи и воспитание детей.

Среди награжденных — настоятель Михайло-Архангельского храма иерей Михаил Тарасов, воспитывающий с супругой 11 детей. Также отметили ведущего инженера управления образования Марка Уханова, отца шестерых детей, военнослужащего Владимира Гордеева, самостоятельно воспитывающего троих детей, ветерана боевых действий Виталия Артамонова и председателя комитета по энергетике «Опоры России» Александра Сазонова, у которых по трое детей. Гендиректор компании «Агма» Егор Курятников отмечен как многодетный отец и благотворитель.

«Отцовская мудрость и безграничная поддержка помогают нашим детям расти достойными гражданами. Берегите свои семьи, ведь именно в них — главная победа и главный смысл жизни каждого мужчины!» — сказал глава округа Михаил Собакин.

За ответственное отношение к семье наградили заместителя начальника налоговой инспекции Алексея Бондаренко, водителя «Чеховского благоустройства» Дмитрия Доронина и водителя пожарной техники Михаила Ларичева. Среди сотрудников полиции отметили Максима Веселова, Алексея Наконечного, Сергея Киселева и Виталия Иванова — в их семьях растут от трех до пяти детей.

Управляющий Ледовым дворцом Сергей Седашев воспитывает дочерей и внука. Награды получили врачи Чеховской больницы Аслан Абдулвагабов и Алексей Аверкин, а также директор клуба «Чайка» Владимир Тернавский.