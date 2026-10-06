В Подольске открыли школу адаптивного картинга для ветеранов СВО

На картодроме «Лидер» в Подольске открылась школа адаптивного картинга для ветеранов СВО. Специальные карты с ручным управлением позволят им проходить реабилитацию после травм и ранений, сидя за рулем, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Руль вместо ограничений. Тренировки начнут на ранних этапах восстановления Школа открылась на картодроме «Лидер». Подмосковье стало четвертым регионом страны, где запустили такую программу: ранее адаптивный картинг появился в Ленинградской области, Туле и Рязани. Методику в течение года апробировали Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и благотворительный фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь». Специалисты смогут начать занятия с подопечным еще до протезирования, пока пациент находится в стационаре. Карты оборудовали системами управления, доступными для каждого: педали газа и тормоза перенесли на руль.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Скорость и азарт — часть реабилитации Председатель совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко рассказал, что участники быстро включаются в соревнования и иногда опережают натренированных профессионалов. «Это не только реабилитация, но и настоящая тренировка. И есть случаи, когда наши подопечные обгоняли профессиональных картингистов», — рассказал Фурсенко. Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков отметил, что ветераны могут состязаться наравне с людьми без ограничений по здоровью. По его словам, это помогает им быстрее вернуться к полноценной жизни.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Больше возможностей. В планах — открытие адаптивной школы в Домодедове В день открытия участие в заездах приняли 20 военнослужащих, которые проходили реабилитацию в центре «Ясенки», 1586-м Военном клиническом госпитале Минобороны и санатории «Бэс Чагда». «Мне нравится адреналин. Ребята также получают огромное удовольствие. Вы бы видели их глаза, когда они в первый раз сели за машины и проехали первый круг! Это было нечто. Мы очень рады, спасибо большое всем организаторам проекта», — сказал участник Никита Курбаналиев. Сенатор от Московской области Александр Двойных сообщил, что в ближайший год власти планируют открыть похожую площадку в Домодедове. Карты для школы произвела компания X-Ti на заводе в селе Ульянино Раменского округа. Среди партнеров программы — фонд «Защитники Отечества» и ФМБА России.