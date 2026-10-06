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    В Подольске открыли школу адаптивного картинга для ветеранов СВО

    Школу адаптивного картинга для ветеранов СВО открыли в Подольске

    На картодроме «Лидер» в Подольске открылась школа адаптивного картинга для ветеранов СВО. Специальные карты с ручным управлением позволят им проходить реабилитацию после травм и ранений, сидя за рулем, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Руль вместо ограничений. Тренировки начнут на ранних этапах восстановления

    Школа открылась на картодроме «Лидер». Подмосковье стало четвертым регионом страны, где запустили такую программу: ранее адаптивный картинг появился в Ленинградской области, Туле и Рязани.

    Методику в течение года апробировали Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова и благотворительный фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь».

    Специалисты смогут начать занятия с подопечным еще до протезирования, пока пациент находится в стационаре. Карты оборудовали системами управления, доступными для каждого: педали газа и тормоза перенесли на руль.

    Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

    Скорость и азарт — часть реабилитации

    Председатель совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко рассказал, что участники быстро включаются в соревнования и иногда опережают натренированных профессионалов.

    «Это не только реабилитация, но и настоящая тренировка. И есть случаи, когда наши подопечные обгоняли профессиональных картингистов», — рассказал Фурсенко.

    Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков отметил, что ветераны могут состязаться наравне с людьми без ограничений по здоровью. По его словам, это помогает им быстрее вернуться к полноценной жизни.

    Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

    Больше возможностей. В планах — открытие адаптивной школы в Домодедове

    В день открытия участие в заездах приняли 20 военнослужащих, которые проходили реабилитацию в центре «Ясенки», 1586-м Военном клиническом госпитале Минобороны и санатории «Бэс Чагда».

    «Мне нравится адреналин. Ребята также получают огромное удовольствие. Вы бы видели их глаза, когда они в первый раз сели за машины и проехали первый круг! Это было нечто. Мы очень рады, спасибо большое всем организаторам проекта», — сказал участник Никита Курбаналиев.

    Сенатор от Московской области Александр Двойных сообщил, что в ближайший год власти планируют открыть похожую площадку в Домодедове.

    Карты для школы произвела компания X-Ti на заводе в селе Ульянино Раменского округа. Среди партнеров программы — фонд «Защитники Отечества» и ФМБА России.

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