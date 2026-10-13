Жители еще 42 аварийных домов Фрязина переедут в новостройки

Во Фрязине планируют переселить более 1,5 тысячи жителей 42 ветхих домов. Для этого на территории бывшей военной части построят жилой комплекс из 12 многоквартирных домов разной этажности. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Землю, ранее принадлежавшую Минобороны, передали в муниципальное пользование. Вместо заброшенных зданий и заросших участков здесь намерены создать современный жилой квартал. Высота новых домов составит от 13 до 17 этажей — при проектировании учтут расположение зданий и освещенность территории.

По словам заместителя главы округа Натальи Силаевой, часть квартир предоставят людям, которые переедут из ветхого жилья. Остальные помещения будут продавать по рыночной цене.

Силаева также отметила, что застройщик уже возводит во Фрязине другие жилые дома. По ее словам, в них предусмотрены современные подъезды и благоустроенные придомовые территории.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья действует в Московской области с 2021 года. За это время в новые дома с необходимой инфраструктурой переехали около 30 тысяч человек, сообщает Министерство жилищной политики региона.