Более 2 тысяч многоквартирных домов вошли в программу капремонта в Подмосковье

В Подмосковье в этом году капитально отремонтируют более двух тысяч многоквартирных домов. Работы охватывают инженерные коммуникации, фасады и кровли зданий. За ходом обновления жилого фонда следят специалисты Фонда капитального ремонта региона. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Министр Кирилл Григорьев сообщил, что в этом году в организацию работ внесли изменения. В частности, перешли на годовые контракты и начали использовать искусственный интеллект при техническом обследовании зданий. Все этапы — от оформления договора до оплаты — сопровождаются специалистами и находятся на контроле. За 12 лет действия программы в регионе привели в порядок 20 тысяч многоквартирных домов.

Так, в Мытищах завершили обновление фасада девятиэтажного дома № 28, корпус 1, на Олимпийском проспекте. Для утепления использовали бескаркасную технологию. Ранее, в прошлом году, в этом же здании отремонтировали плоскую кровлю, внутренний газопровод, оснащенный датчиками контроля загазованности, и газовую трубу на фасаде.

В Дзержинском на улице Бондарева привели в порядок газовое оборудование дома № 27. Работы затронули как наружный газопровод, расположенный на фасаде, так и внутренние трубы, проходящие непосредственно по квартирам.

Еще один объект обновили в микрорайоне Белоозерский Воскресенска. В доме № 29 на улице Молодежной отремонтировали более 1,5 тысячи квадратных метров плоской кровли. Специалисты заменили покрытие, теплоизоляцию, водосточную систему и связанные с ними конструкции.