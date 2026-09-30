В Марьиной Горе построят новый газопровод

В деревне Марьина Гора ведется строительство газопровода протяженностью 2422 метра. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Магистраль рассчитана на подачу газа среднего и высокого давления. Это обеспечит надежное энергоснабжение территории и создаст условия для подключения новых домовладений, отметили в компании.

Работы выполняются в рамках программы догазификации. Жители могут подать заявку на подключение в любое время при соблюдении ключевых условий: домовладение должно быть зарегистрировано, а населенный пункт — иметь действующий распределительный газопровод.

Догазификация предусматривает прокладку газовых сетей до границ земельных участков за счет программы — без финансовой нагрузки на жителей. При этом обустройство внутридомовой системы и подготовка объекта к приему газа осуществляются собственником.

Для проведения работ на участке жители вправе обратиться в «Мособлгаз» либо к аккредитованным строительным организациям.

Реализация проекта в Марьиной Горе — часть системной работы «Мособлгаза» по расширению газовой инфраструктуры региона и повышению доступности природного газа для населения. Дата завершения строительства будет сообщена дополнительно.