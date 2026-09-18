Олимпийская медалистка Ирина Худорошкина проголосовала в Химках

В Химках в первый день выборов свой голос отдала заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года Ирина Худорошкина. Она проголосовала на участке в Доме детского творчества «Созвездие».

Выборы в Химках проходят с 18 по 20 сентября. Все 118 избирательных участков округа работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Каждые выборы я голосую в Химках очно и всегда отмечаю уровень организации выборов. Члены комиссии работают очень четко, слаженно. Вежливые, добродушные — помогут, подскажут. Процедура занимает пять минут. Приятно видеть, что процесс организован настолько профессионально. Настоящий пример того, как должно проходить голосование», — сказала Ирина Худорошкина.

У жителей Химок есть несколько способов реализовать свое избирательное право: проголосовать по месту регистрации, воспользоваться дистанционным электронным голосованием, проголосовать на дому либо применить механизм «Мобильный избиратель». Подсчет голосов стартует сразу после окончания голосования.