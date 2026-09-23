Ребенка из Белгорода с осколком БПЛА в сердце спасли в медцентре Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля из Белгорода поступил подросток с тяжелейшими травмами, полученными в результате атаки беспилотника. Об уникальном клиническом случае и спасении жизни пациента рассказала директор учреждения Татьяна Шаповаленко.

У мальчика диагностировали проникающее ранение сердца с застрявшим осколком БПЛА, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости, ожоги глазных оболочек и множественные повреждения конечностей.

Первичную помощь оказали на месте, а в центре лечением занялась мультидисциплинарная бригада врачей.

«В первую очередь хирурги выполнили сложную экстренную операцию по удалению металлического осколка из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения. Затем травматологи провели хирургическую обработку ран и удалили оставшиеся инородные тела. После операции мальчик продолжал получать интенсивную терапию в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов. Состояние постепенно улучшалось, и его перевели в стационар, где ему выполнили поэтапные операции по устранению дефектов мягких тканей левого плеча и грудной клетки», — отметила Татьяна Шаповаленко.

Осложнений не возникло.

Лечение продолжалось 27 дней. В настоящее время здоровью и жизни подростка ничего не угрожает, его выписали для дальнейшего наблюдения у врачей по месту жительства.