Врип главы Павловского Посада посетил квартал для многодетных в деревне Теренино

ВРИП главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил квартал многодетных семей в деревне Теренино, где обсудил с жителями вопросы благоустройства территории и дальнейшего развития инфраструктуры.

23 сентября ВРИП главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил квартал многодетных семей в деревне Теренино. Выезд состоялся после обращений жителей, которые поступили во время личного приема.

«Сегодня выехали в деревню Теренино — на территорию, где расположены участки многодетных семей, откуда ранее ко мне поступали обращения», — отметил Сергей Балашов.

Во время встречи обсудили текущие работы и планы по развитию территории.

Сейчас продолжается формирование дорог с грунтовым покрытием и устройство водоотводных канав. Отсыпку дорожного покрытия щебнем планируют выполнить в 2027 году.

Также на месте осмотрели один из въездов в квартал и расположенное здесь мостовое сооружение. По итогам встречи принято решение в следующем году подготовить проект его ремонта и проработать вопрос финансирования работ.

«Держим ситуацию на контроле, все обращения отрабатываем адресно. Жители всегда могут обратиться к нам с вопросами — записаться на личный прием или выездную администрацию. Живое общение помогает лучше понять проблемы и вместе найти оптимальные решения», — подчеркнул Сергей Балашов.