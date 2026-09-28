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    В Одинцове построят переход через ж/дпути у ЖК «Рублевский»

    Фото: МТДИ

    В Одинцовском городском округе продолжают строить разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в районе ЖК «Рублевский». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На объекте завершили укрупнительную сборку второй части пролетного строения. Сейчас специалисты выполняют переборку стыков и готовят элементы конструкции к окраске. Строительная готовность объекта составляет 36%, на площадке задействованы 16 рабочих.

    «Следующим этапом станет подготовка собранной части пролета к установке в проектное положение над железнодорожными путями», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Параллельно продолжаются работы на башнях-сходах. Со стороны второй опоры специалисты выполняют сварку балок и связей лестничного схода. Монолитные работы на обеих опорах перехода завершены.

    Новый переход обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Одинцово. Более 14 тыс. жителей близлежащих районов смогут комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути. Переход остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для маломобильных групп населения, также предусмотрены антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка.

    Завершить строительство планируется до конца 2026 года.

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