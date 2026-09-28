В Одинцове построят переход через ж/дпути у ЖК «Рублевский»

В Одинцовском городском округе продолжают строить разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в районе ЖК «Рублевский». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На объекте завершили укрупнительную сборку второй части пролетного строения. Сейчас специалисты выполняют переборку стыков и готовят элементы конструкции к окраске. Строительная готовность объекта составляет 36%, на площадке задействованы 16 рабочих.

«Следующим этапом станет подготовка собранной части пролета к установке в проектное положение над железнодорожными путями», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно продолжаются работы на башнях-сходах. Со стороны второй опоры специалисты выполняют сварку балок и связей лестничного схода. Монолитные работы на обеих опорах перехода завершены.

Новый переход обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Одинцово. Более 14 тыс. жителей близлежащих районов смогут комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути. Переход остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для маломобильных групп населения, также предусмотрены антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка.

Завершить строительство планируется до конца 2026 года.