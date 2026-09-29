Подмосковье нарастило производство хлеба на 8% за год

За первые восемь месяцев в Московской области произвели свыше 482,3 тысячи тонн хлебобулочных изделий, что превысило прошлогодние показатели на 8%. Об успехах регионального агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Мосин.

На долю Подмосковья приходится свыше 33,7% всего хлеба, выпекаемого в Центральном федеральном округе, и 11,7% от общероссийского объема.

«Наши предприятия продолжают модернизировать производства, расширять ассортимент, запускать новые линии. Отдельный фокус — развитие хлебопекарной промышленности, куда до 2028 года планируется привлечь более семи миллиардов рублей инвестиций. Это позволит и дальше усиливать позиции региона на рынке», — отметил Виталий Мосин.

Стабильный рост обеспечивают ключевые производители, такие как «Коломенское поле», «Хлеб Сабурово» и «Щелковохлеб». Местные предприятия выпускают широкий спектр товаров: от традиционных сортов (пшеничный, ржаной, бородинский) до ремесленной выпечки, багетов и чиабатты.