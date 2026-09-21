Попытки загрязнения окружающей среды пресекли еще в 3 округах Подмосковья

За прошлую неделю специалисты Минэкологии Подмосковья совместно с полицейскими пресекли нарушения природоохранного законодательства в Чехове, Химках и Ступине. В двух случаях речь шла о незаконном обращении с отходами, еще в одном — о сбросе неочищенных сточных вод в реку Ситню.

На земельном участке в Чехове сотрудники остановили попытку вывезти и сбросить строительные отходы. Полицейские задержали самосвал, который использовался для перевозки мусора.

В деревне Перепечино городского округа Химки специалисты также выявили незаконную деятельность, связанную с обращением с отходами. Для дальнейшего исследования сотрудники аккредитованной лаборатории взяли образцы материалов и направили их на анализ.

Еще одно нарушение обнаружили возле деревни Алеево в городском округе Ступино. По требованию Минэкологии ранее выявленный источник сброса неочищенных сточных вод в реку Ситню ликвидировали — коммунальный объект затампонировали.

Работы выполнили сотрудники компании, которой принадлежит объект. Организации также объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.