Показ документального фильма «Спасая из Красноармейска» прошел в Шаховской

Документальный фильм «Спасая из Красноармейска» показали в Шаховской. Кинокартину создал военный документалист Александр Харченко.

Фильм рассказывает об ожесточенных боях и тяжелой жизни людей Донбасса. События разворачиваются в конце 2025 года.

Ленту посвятили бойцу спецназа Николаю Шарапову, который принял участие в создании кино, однако в последний день погиб.

На просмотр фильма пришли волонтеры и активисты из разных округов Подмосковья.

Ветеран боевых действий Роман Косянчук встретился со студентами и активистами, обсудил с ними ленту. Кроме того, в Доме культуры открыли тематическую экспозицию.