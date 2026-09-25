Новый маммограф поступил в поликлинику в Ногинске

Новый маммограф заработал в поликлинике Ногинской больницы на Заречье. Современное оборудование позволит жительницам Богородского округа проходить необходимые исследования молочных желез ближе к дому.

Маммография проводится по назначению врача. Записаться на исследование можно через региональный портал «Здоровье», по телефону медицинской организации или через регистратуру поликлиники.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обновление диагностического оборудования в медицинских учреждениях округа помогает повышать доступность современной медицинской помощи для жителей.

«Установка нового маммографа — важный шаг в развитии диагностической помощи. Современное оборудование позволяет своевременно выявлять изменения в молочных железах и при необходимости оперативно направлять пациентку на дальнейшее обследование и лечение. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей для эффективной медицинской помощи», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.