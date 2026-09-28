Спортсмены из Лобни стали призерами чемпионата мира по карате в Японии

Спортсмены из Лобни успешно выступили на XI чемпионате мира по каратэ Сито-рю в Японии. Представители города завоевали 19 медалей в составе сборной России и внесли значительный вклад в результат команды.

С 21 по 27 сентября в японской Иокогаме прошел XI чемпионат мира по каратэ Сито-рю. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 46 стран.

В состав сборной России вошли 17 представителей Лобни. По итогам турнира лобненские каратисты завоевали 2 золотые, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Сэнсэй лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин» Вениамин Гармаев также поднялся на пьедестал почета, заняв второе место в своей возрастной категории.

«За каждой медалью — годы упорных тренировок, выдержка и стремление к победе. Гордимся вами!» — отметила глава города Анна Кротова в своих социальных сетях.

В Лобне развитию спорта уделяют особое внимание. В городе работают муниципальные и частные спортивные секции, а их воспитанники регулярно становятся призерами соревнований различного уровня.