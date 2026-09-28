Более 200 студентов Подмосковья поучаствовали в фестивале «От идеи до горизонта»

Около 180 студентов Подмосковья вышли на сцену Московского государственного института культуры в рамках очного этапа фестиваля студенческих отрядов «От идеи до горизонта». Всего в мероприятии приняли участие 210 молодых людей из более чем 10 образовательных организаций региона, а зрителям представили 24 номера. Об этом сообщили в пресс-службы министерства информации и молодежной политики региона.

Участники выступали в пяти направлениях: вокальном, хореографическом, театральном, авторской песне и художественном слове. В программу вошли как номера на известные произведения, так и собственные работы студентов.

«Для нас важно, чтобы у молодых людей были возможности проявлять себя не только в учебе и будущей профессии, но и в творчестве — выходить на сцену, представлять собственные песни, стихи, постановки и находить единомышленников», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Член жюри фестиваля, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогической теории и практики социально-культурной деятельности МГИК Евгений Тараторин отметил, что подобные мероприятия помогают студентам раскрывать творческие способности, приобретать сценический опыт и находить новых друзей и единомышленников.

Победители регионального этапа продолжат участие в конкурсе на всероссийском уровне. Они представят Московскую область на Всероссийском творческом фестивале студенческих отрядов «Всмысле? Здесь твои горизонты!».