Путепровод через ж/д пути у Инициативной улицы в Люберцах построят в 2027 году

В Люберцах продолжается строительство нового автодорожного путепровода, готовность которого достигла 20%. Процесс работ проверил Главгосстройнадзор Московской области.

На объекте завершили монтаж всех шести опор, ведется сборка металлических конструкций и перенос инженерных сетей. Следующим этапом станет установка пролетного строения над железнодорожными путями.

Длина путепровода составит 277,5 метра. Кроме него, проект предусматривает строительство участка дороги, подпорных стен и переустройство коммуникаций.

Новая трасса свяжет Инициативную улицу с Октябрьским проспектом и должна разгрузить тоннель в районе улиц Волковской и Транспортной, где сейчас образуются заторы из-за реверсивного движения. После открытия путепровода тоннель планируют сделать пешеходным.

Строительство началось в сентябре 2025 года. Рабочее движение рассчитывают запустить в III квартале 2027-го, а полностью завершить проект — в феврале 2028 года. Застройщик — Дирекция дорожного строительства.