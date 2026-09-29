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    Путепровод через ж/д пути у Инициативной улицы в Люберцах построят в 2027 году

    Фото: Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

    В Люберцах продолжается строительство нового автодорожного путепровода, готовность которого достигла 20%. Процесс работ проверил Главгосстройнадзор Московской области.

    На объекте завершили монтаж всех шести опор, ведется сборка металлических конструкций и перенос инженерных сетей. Следующим этапом станет установка пролетного строения над железнодорожными путями.

    Длина путепровода составит 277,5 метра. Кроме него, проект предусматривает строительство участка дороги, подпорных стен и переустройство коммуникаций.

    Новая трасса свяжет Инициативную улицу с Октябрьским проспектом и должна разгрузить тоннель в районе улиц Волковской и Транспортной, где сейчас образуются заторы из-за реверсивного движения. После открытия путепровода тоннель планируют сделать пешеходным.

    Строительство началось в сентябре 2025 года. Рабочее движение рассчитывают запустить в III квартале 2027-го, а полностью завершить проект — в феврале 2028 года. Застройщик — Дирекция дорожного строительства.

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