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    Подмосковье примет участие в детском экофоруме в Магнитогорске

    Фото: Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас»

    В Магнитогорске 29 и 30 сентября проходит всероссийский детский экологический форум. Об этом сообщило Минэкологии Подмосковья.

    Организаторами выступили Министерство экологии Челябинской области и Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Форум приурочен к Году единства народов, поэтому ключевой темой обсуждений стало формирование экологической ответственности как общего дела всех народов России. За три года существования форума в нем приняли участие более 12,5 тысячи учеников 5–11 классов из 89 субъектов РФ.

    В первый день прошла научно-практическая конференция при поддержке Фонда президентских грантов. Школьники представили проекты по 11 направлениям — от мониторинга состояния воздуха и воды до агроэкологии, внедрения цифровых технологий и развития экологического волонтерства. Во второй день прошла торжественная церемония открытия: команды пронесли флаги своих регионов. В рамках открытого диалога школьники обсудили с экспертами современные экологические технологии, перспективы работы в природоохранной сфере и выбор будущей профессии.

    «На форуме в Магнитогорске работает команда из Подмосковья. Мы болеем за наших ребят и поддерживаем! Уверен, что их проекты достойно представят регион и получат высокую оценку экспертов. Желаю юным экологам удачи и успехов», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Форум завершится церемонией награждения, которая подведет итоги двухдневной работы.

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