Встреча администрации с жителями Фирсановки прошла в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» прошла выездная администрация с участием главы Химок Инны Федотовы и профильных специалистов. Жители округа смогли напрямую обратиться к представителям власти и обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ и развития территорий.

Основные вопросы касались благоустройства территорий, состояния детских площадок, работы коммунальных служб и содержания отдельных объектов.

«Часть решений определили прямо на встрече, для еще части требуется дополнительная работа. Поэтому специалисты выедут по адресам, все проверят на месте и предложат варианты. За каждым вопросом закрепили ответственного и срок. Для меня принципиально: обращение жителя не должно заканчиваться записью в блокноте. Оно должно заканчиваться результатом», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Также на встрече подвели итоги работы по обращениям, поступившим ранее. В частности, после предыдущей выездной администрации специалисты занялись территорией у МЦД «Фирсановская» — здесь появились пешеходные настилы.

«Будем продолжать работу с ОАО „РЖД“, чтобы привести территорию у станции в порядок и сделать ее удобнее и безопаснее для людей», — сказала Инна Федотова.

Выездные администрации продолжаются в Химках. Жители могут лично обратиться к главе округа, ее заместителям и руководителям профильных подразделений, задать вопросы и получить консультацию.