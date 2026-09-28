Губернатор Воробьев сообщил о назначении Андрея Ковалько главой Наро-Фоминска

Фото: Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов / Медиасток.рф

В Наро-Фоминском городском округе произошла смена руководителя муниципалитета. О кандидатуре Андрея Ковалько на должность главы и переходе Романа Шамнэ в Московскую областную думу рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании, которое прошло в формате ВКС.

Андрей Ковалько более 11 лет работает в администрации округа, а с 2025 года занимает должность заместителя главы.

Он хорошо знаком с особенностями территории и текущими задачами. Среди ключевых направлений — развитие экономики и инвестиционной сферы, здравоохранения, социальной инфраструктуры и ЖКХ.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. И я, и команда Наро-Фоминского городского округа к вызовам и задачам готова», — подчеркнул новый глава.