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    Губернатор Воробьев сообщил о назначении Андрея Ковалько главой Наро-Фоминска

    Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов
    Фото: Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов/Медиасток.рф

    В Наро-Фоминском городском округе произошла смена руководителя муниципалитета. О кандидатуре Андрея Ковалько на должность главы и переходе Романа Шамнэ в Московскую областную думу рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании, которое прошло в формате ВКС.

    Андрей Ковалько более 11 лет работает в администрации округа, а с 2025 года занимает должность заместителя главы.

    Он хорошо знаком с особенностями территории и текущими задачами. Среди ключевых направлений — развитие экономики и инвестиционной сферы, здравоохранения, социальной инфраструктуры и ЖКХ.

    «В первую очередь хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. И я, и команда Наро-Фоминского городского округа к вызовам и задачам готова», — подчеркнул новый глава.

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