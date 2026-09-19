Вице-спикер Мособлдумы Рожнов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и сравнил трансляции с реальной обстановкой на избирательных участках. Об этом сообщил пресс-центр Подмосковья по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы.

За первые два дня голосования парламентарий лично побывал на 43 участках. После этого в ЦОН он попросил вывести на видеостену изображения с некоторых из них.

«Картинка предельно четкая и качественная: отлично видно урны для бюллетеней, работу членов комиссий, каждого голосующего», — рассказал Рожнов.

По его словам, большая часть избирательных участков охвачена прямой онлайн-трансляцией, на остальных ведется непрерывная видеофиксация. Рожнов назвал такой формат важным инструментом контроля за избирательными процедурами.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс сообщил, что по состоянию на 15:00 серьезных нарушений в ходе голосования в регионе не зафиксировали.