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    Вице-спикер Мособлдумы Рожнов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове

    пресс-служба Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»
    Фото: пресс-служба Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

    Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и сравнил трансляции с реальной обстановкой на избирательных участках. Об этом сообщил пресс-центр Подмосковья по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы.

    За первые два дня голосования парламентарий лично побывал на 43 участках. После этого в ЦОН он попросил вывести на видеостену изображения с некоторых из них.

    «Картинка предельно четкая и качественная: отлично видно урны для бюллетеней, работу членов комиссий, каждого голосующего», — рассказал Рожнов.

    По его словам, большая часть избирательных участков охвачена прямой онлайн-трансляцией, на остальных ведется непрерывная видеофиксация. Рожнов назвал такой формат важным инструментом контроля за избирательными процедурами.

    Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс сообщил, что по состоянию на 15:00 серьезных нарушений в ходе голосования в регионе не зафиксировали.