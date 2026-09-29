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    В Орехово-Зуевском округе спасатели вывели из леса потерявшихся пенсионеров

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    В понедельник, 28 сентября, работники 243-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» нашли и вывели из лесного массива пожилых супругов 1946 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Инцидент произошел в лесу между деревней Яковлевская и садовым некоммерческим товариществом «Механизатор» Орехово-Зуевского городского округа. Начальник части Денис Носов, лично принимавший участие в поисках, рассказал, что в 18:50 в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от заблудившихся пенсионеров. По их словам, они пошли за грибами и во время сбора дикоросов потеряли ориентиры.

    «Работники подразделения созвонились с любителями тихой охоты, успокоили их, спросили о состоянии здоровья, уровне заряда телефона, уточнили координаты местонахождения и постоянно были с ними на связи. Спасатели прочесывали лесную чащу, одновременно с этим подавая звуковые сигналы со специальной автомобильной техники. Уже сильно стемнело, поэтому специалисты продолжали пробираться сквозь бурелом с фонарями. В течение трех часов работники противопожарно-спасательной службы методично обследовали массив, после чего спасатели нашли пожилых супругов, оказали им психологическую помощь, напоили горячим чаем, вывели из чащи и провели беседу о правилах безопасности. Затем специалисты посадили пенсионеров в свой автомобиль и довезли их до места проживания. Госпитализация им не потребовалась», — уточнил Денис Носов.

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