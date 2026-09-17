Ветерана поздравили с 103-летием в Люберцах

Руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы, президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров в составе делегации МФМ-2026 поздравил с 103-летием ветерана Великой Отечественной войны, Почетного жителя Екатеринбурга и Свердловской области Николая Спиридоновича Власова. В адрес юбиляра прозвучали слова благодарности за вклад в Великую Победу и пожелания крепкого здоровья.

«Для меня большая честь — поздравить нашего уважаемого ветерана с Днем рождения. Искренне желаю Николаю Спиридоновичу и его замечательной семье крепких физических и духовных сил! Многая и благая лета! Спасибо за Великую Победу!» — отметил Евгений Петров.

Николай Власов родился 15 сентября 1923 года в Свердловской области. В 18 лет, работая на оборонном заводе, отказался от брони и записался добровольцем на фронт. Служил радистом в 92-м отдельном мотоциклетном Краснознаменном разведывательном батальоне. Освобождал Белоруссию, Польшу, Латвию, Германию. До 1947 года участвовал в ликвидации бандеровского националистического подполья в Польше.

После Великой Отечественной войны Николай Спиридонович более 50 лет проработал в сталелитейных цехах Верх-Исетского металлургического завода, является почетным металлургом. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», а также различными юбилейными и памятными наградами.