Глава Лобни посетила производство сварочного оборудования

Руководитель муниципалитета Анна Кротова с рабочим визитом посетила 16 сентября компанию «Фоксвелд Рус». Предприятие является одним из лидеров российского рынка сварочной продукции, строительного оборудования и инструментов.

«Фоксвелд Рус» с сентября прошлого года ведет строительство производства сварочного оборудования. На первом этапе планируется выпуск двух моделей, в дальнейшем линейка продукции будет расширяться. Запуск мелкосерийного производства запланирован на февраль 2027 года.

Анна Кротова отметила, что поддержка местных предприятий и создание условий для реализации инвестиционных проектов остаются одним из важных направлений работы администрации Лобни. В округе работают около 60 промышленных предприятий, реализуются 14 инвестиционных проектов, создано 2165 новых рабочих мест

Развитие действующих производств, модернизация предприятий и запуск новых мощностей способствуют росту экономики, появлению высокопроизводительных рабочих мест и расширению ассортимента выпускаемой продукции.