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    В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль «Русские классики. А. С. Пушкин»

    Фото: Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова

    28 сентября во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде пройдет фестиваль одного дня Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Русские классики. А. С. Пушкин». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Спецпроект посвящен жизни и творчеству Александра Пушкина и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

    В 12:00 в Малом зале Театра начнется презентация Академии Н. С. Михалкова и практический мастер-класс по актерскому мастерству «Основы биомеханики» театрального режиссера Андрея Левицкого (16+). Для участия обязательны спортивная одежда и обувь.

    В 15:00 в Малом зале пройдут лекция о жизни и творчестве Пушкина «Жизнь и лира» и показ документального фильма «10 лет с Мастером» (12+). Лекцию читает ведущий методист Государственного музея А. С. Пушкина в Москве Ольга Устинова. Затем состоится спецпоказ фильма о жизни и творчестве основателя Академии, народного артиста России Никиты Михалкова.

    В 18:00 в Малом зале откроется биографическая выставка «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (12+) совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина.

    В 19:00 на Основной сцене Театра покажут спектакль «Пир во время чумы» по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина (12+). В ролях: Владимир Безумов, Юлия Бруякина (Безумова), Милана Делавер, Арсений Ермаков, Анастасия Ирлык, Богдан Илларионов, Александр Майоров, Анатолий Манза, Алексей Молодых, Алина Соколова, Вячеслав Севостьянов.

    Передвижной фестиваль одного дня посвящен русским классикам и проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

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