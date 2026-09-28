Предварительный график запуска отопления представили в Подмосковье

Отопление в Московской области, согласно предварительным данным, планируют запускать поэтапно, начиная с конца сентября. Об этом сообщает «Царьград. Подмосковье» .

Согласно установленным правилам, отопление должны включать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже +8 градусов. При прогнозе продолжительного похолодания муниципальные власти могут принять решение о более раннем запуске.

Первый этап, намеченный на 25–30 сентября, предполагает пробный запуск систем и подачу тепла в социальные учреждения. С 1 по 10 октября тепло планируют начать подавать в многоквартирные дома, а к 15 октября завершить переход на постоянное теплоснабжение административных, офисных и промышленных объектов.

После запуска котельных батареи могут прогреваться не сразу. Управляющим организациям потребуется несколько дней на удаление воздуха из системы, регулировку отопления и проверку соединений. Температура в жилых помещениях должна составлять не менее +18 градусов, а в угловых комнатах — +20 градусов.

Уточнить сроки подключения конкретного дома можно через «Добродел», интерактивную карту коммунальной инфраструктуры, сайты муниципалитетов, управляющую компанию или информационные стенды в подъездах.

Если отопление не появилось в установленный срок, жители могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, позвонить на горячую линию Минэнерго Московской области по телефону +7 499 455-54-15, а также направить обращения через «Добродел» или Госжилнадзор.